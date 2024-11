Zelensky: 'Se gli Usa tagliano gli aiuti, l'Ucraina perderà'

L'Ucraina "perderà" la sua guerra contro la Russia se gli Stati Uniti taglieranno i finanziamenti militari a Kiev, ha detto Volodymyr Zelensky a Fox News. "Se loro tagliano, penso che noi perderemo", ha affermato il presidente ucraino in un'intervista alla rete tv americana. "Combatteremo. Abbiamo la nostra produzione, ma non è sufficiente per prevalere. E penso che non sia sufficiente per sopravvivere", ha continuato Zelensky. Il presidente Usa eletto Donald Trump è uno scettico dichiarato dei miliardi che l'amministrazione di Joe Biden ha dato all'Ucraina dall'inizio dell'invasione russa nel 2022. Il tycoon ha ripetutamente promesso di porre fine rapidamente alla guerra, ma non ha fornito dettagli su come lo farebbe. "L'unità" tra Ucraina e Stati Uniti è "la cosa più importante", ha aggiunto Zelensky alla Fox. Trump potrebbe influenzare Vladimir Putin a porre fine alla guerra "perché è molto più forte" del presidente russo, ha assicurato il leader ucraino. Lo zar "può essere disposto a porre fine a questa guerra, ma dipende ancor di più dagli Stati Uniti d'America: Putin è più debole" degli Usa, ha detto Zelensky.