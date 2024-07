Zelensky, 'Russia partecipi al prossimo summit per la pace'

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è detto favorevole alla partecipazione della Russia al prossimo summit sulla pace in Ucraina. Durante una conferenza stampa svolta oggi a Kiev dopo i primi colloqui di metà giugno in Svizzera senza Mosca, Zelensky ha detto:"Penso che i rappresentanti russi dovrebbero partecipare a questo secondo vertice", ha detto il presidente ucraino in una conferenza stampa a Kiev, sperando che un "piano" per un simile incontro possa essere pronto a novembre. Il presidente ucraino ha poi annunciato un calendario per i lavori preparatori al summit, che dovrebbe tenersi a novembre. "A fine luglio o inizio agosto ci sarà un primo incontro a livello di ministri e consiglieri per la sicurezza nazionale. Il primo incontro - sulla sicurezza energetica - sarà molto probabilmente in Qatar. Ad agosto ci sarà un incontro in Turchia su libertà di navigazione. Ci sarà la questione della sicurezza alimentare e ci sarà un piano completamente preparato e sviluppato a settembre ci sarà un incontro in Canada nel settore umanitario". La prima conferenza sull'Ucraina si è tenuta dal 15 al 16 giugno nel Burgenstock svizzero, su richiesta di Kiev. La dichiarazione finale del forum non è stata firmata dall'Armenia, Bahrein, Brasile, Colombia, India, Indonesia, Iraq, Giordania, Libia, Messico, Ruanda, Arabia Saudita, Sud Africa, Tailandia, Emirati Arabi Uniti e Vaticano. La Russia non era stata invitata.