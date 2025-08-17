Venerdì 15 Agosto 2025

La lezione di Monaco 1938
Zelensky, rifiuto di Mosca al cessate il fuoco complica le cose
17 ago 2025
Zelensky, rifiuto di Mosca al cessate il fuoco complica le cose

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky denuncia il rifiuto della Russia ad un cessate il fuoco, cosa che secondo lui "complica la situazione" nel raggiungimento del piano di pace voluto da Donald Trump dopo l'incontro di ieri con Putin. "Vediamo che la Russia sta respingendo i numerosi appelli al cessate il fuoco e non ha ancora deciso quando smetterà di uccidere - le sue parole sui social network -. Questo complica la situazione. Se non è disposta a eseguire un semplice ordine di cessare le ostilità, potrebbero essere necessari importanti sforzi per spingere la Russia a voler attuare qualcosa di molto più importante: la coesistenza pacifica con i suoi vicini per decenni".

