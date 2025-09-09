Martedì 9 Settembre 2025

Francia, l’ora dell’incertezza

Stefano Ceccanti
Francia, l’ora dell’incertezza
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Stefano BenniFlotillaFranciaMaltempo ItaliaIntervista VendolaElezioni regionali
Acquista il giornale
Ultima oraZelensky, raid russo nel Donetsk uccide 20 civili
9 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Zelensky, raid russo nel Donetsk uccide 20 civili

Zelensky, raid russo nel Donetsk uccide 20 civili

'Bomba aerea su un villaggio, stavano prendendo pensione'

'Bomba aerea su un villaggio, stavano prendendo pensione'

'Bomba aerea su un villaggio, stavano prendendo pensione'

Un attacco russo contro una città nella regione orientale di Donetsk, in Ucraina, ha causato la morte di almeno 20 persone: lo afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sui social. "Un attacco aereo russo brutale con una bomba aerea sul villaggio rurale di Yarova nella regione di Donetsk. Direttamente sulla popolazione. Civili innocenti. Proprio nel momento in cui venivano erogate le pensioni. Secondo le informazioni preliminari, sono state uccise più di 20 persone", ha scritto Zelensky.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GuerraUcraina