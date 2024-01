Zelensky, "Qualsiasi tregua beneficerebbe la Russia"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha sottolineato oggi che qualsiasi interruzione nella difesa dell'Ucraina contro l'invasione russa favorirebbe solamente Mosca nel riarmarsi e le consentirebbe di "schiacciare" l'Ucraina. Durante la sua visita in Estonia, il leader ucraino ha affermato: "Se concediamo alla Federazione Russa due o tre anni, ci schiaccerà. Non possiamo permetterci di correre questo rischio... Non ci sarà alcuna pausa a favore della Russia".