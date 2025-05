Zelensky pronto a valutare l'offerta russa, avverte Trump su decisioni senza Kiev

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky afferma di non avere dettagli su un possibile "memorandum" con Mosca, ma è pronto a studiare l'offerta russa. Zelensky aggiunge di aver chiesto a Donald Trump di non prendere decisioni sull'Ucraina "senza di noi" prima che il presidente degli Stati Uniti parlasse con il presidente russo Vladimir Putin. "Gli ho chiesto di non prendere decisioni sull'Ucraina senza di noi prima del suo colloquio con Putin", ha detto Zelensky ai giornalisti. "Queste sono questioni di principio per noi e molto importanti".