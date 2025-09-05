Venerdì 5 Settembre 2025

Corpo a corpo con sfumature

Andrea Martini
Corpo a corpo con sfumature
Zelensky, possibili migliaia truppe occidentali in Ucraina
5 set 2025
Zelensky, possibili migliaia truppe occidentali in Ucraina

'Nell'ambito delle garanzie di sicurezza fornite dagli alleati'

"Migliaia" di truppe occidentali potrebbero essere dispiegate in Ucraina nell'ambito delle garanzie di sicurezza fornite dagli alleati di Kiev contro la Russia, ha dichiarato il presidente Volodymyr Zelensky. Si prevede che queste truppe saranno "nell'ordine delle migliaia. Questo è un dato di fatto, ma è ancora un po' presto per parlarne" nei dettagli, ha affermato Zelensky in una conferenza stampa congiunta con il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa nell'Ucraina occidentale.

