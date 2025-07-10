Zelensky, parlerò con Volenterosi di sistemi di difesa aerea

"Oggi parlerò con i partner, in particolare nell'ambito della coalizione dei Volenterosi, di finanziamenti aggiuntivi per la produzione di droni intercettori e la fornitura di sistemi di difesa aerea per l'Ucraina. I compiti sono assolutamente chiari. A simili attacchi russi bisogna rispondere con durezza. Ed è esattamente così che risponderemo ": così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla vigilia della Conferenza di Roma per la ripresa dell'Ucraina, nella quale ci sarà anche una call della coalizione dei Volenterosi.
Ultima oraZelensky, parlerò con Volenterosi di sistemi di difesa aerea