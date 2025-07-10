Mercoledì 8 Ottobre 2025

Il Pd allontana i centristi

Raffaele Marmo
Il Pd allontana i centristi
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Missili TomahawkUcraina RussiaIlaria Salis immunitàPensioni manovra 2026Luna piena oggi
Acquista il giornale
Ultima oraZelensky, parlerò con Volenterosi di sistemi di difesa aerea
10 lug 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Zelensky, parlerò con Volenterosi di sistemi di difesa aerea

Zelensky, parlerò con Volenterosi di sistemi di difesa aerea

'Discuterò anche di fondi per produrre droni intercettori'

'Discuterò anche di fondi per produrre droni intercettori'

'Discuterò anche di fondi per produrre droni intercettori'

"Oggi parlerò con i partner, in particolare nell'ambito della coalizione dei Volenterosi, di finanziamenti aggiuntivi per la produzione di droni intercettori e la fornitura di sistemi di difesa aerea per l'Ucraina. I compiti sono assolutamente chiari. A simili attacchi russi bisogna rispondere con durezza. Ed è esattamente così che risponderemo ": così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla vigilia della Conferenza di Roma per la ripresa dell'Ucraina, nella quale ci sarà anche una call della coalizione dei Volenterosi.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GuerraUcraina