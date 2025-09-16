Zelensky, oltre 3.500 droni e 190 missili russi da inizio mese

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky denuncia che la Russia ha lanciato oltre 3.500 droni e quasi 190 missili contro l'Ucraina dall'inizio del mese di settembre. "Ci sono state anche provocazioni contro i nostri partner", ha scritto su X, riferendosi alle recenti incursioni di droni russi in Polonia e Romania. "Questo è esattamente il tipo di terrorismo aereo contro cui l'Ucraina chiede una difesa congiunta, in modo che nessuno debba far decollare in fretta aerei da combattimento e subire la pressione della Russia sui propri confini", ha aggiunto.