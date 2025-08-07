Giovedì 7 Agosto 2025

I sogni di Cartier in mostra

Stefano Marcheti
I sogni di Cartier in mostra
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Guerra Ucraina RussiaDazi UsaPonte sullo StrettoOmicidio FoggiaSimona CinàMissili ipersonici
Acquista il giornale
Ultima oraZelensky, oggi chiamata con Merz e contatti con Roma-Parigi
7 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Zelensky, oggi chiamata con Merz e contatti con Roma-Parigi

Zelensky, oggi chiamata con Merz e contatti con Roma-Parigi

"Oggi è una giornata di numerosi contatti per fare progressi concreti sulla via della pace e garantire l'indipendenza ucraina: sono...

"Oggi è una giornata di numerosi contatti per fare progressi concreti sulla via della pace e garantire l'indipendenza ucraina: sono...

"Oggi è una giornata di numerosi contatti per fare progressi concreti sulla via della pace e garantire l'indipendenza ucraina: sono...

"Oggi è una giornata di numerosi contatti per fare progressi concreti sulla via della pace e garantire l'indipendenza ucraina: sono previsti diversi colloqui" tra cui "una chiamata con il cancelliere Merz, già in programma. Saremo anche in contatto con colleghi francesi e italiani". Lo scrive il leader ucraino Volodymir Zelensky su X. "Ci saranno anche comunicazioni a livello di consiglieri per la sicurezza nazionale. Ieri, dopo la conversazione con Trump e i leader europei, ho parlato anche con il Segretario generale Nato e il presidente finlandese. Lavoriamo insieme", aggiunge.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GuerraUcraina