Zelensky, obiettivo arrivare a garanzie come l'articolo 5

"Il nostro obiettivo generale è quello di arrivare insieme ai nostri partner a garanzie di sicurezza come l'articolo 5 della Nato, si tratta di garanzie davvero efficaci. Questo è il risultato che dobbiamo raggiungere affinché l'architettura sia assolutamente chiara: quali paesi ci aiuteranno sulla terraferma, quali nei cieli, quali garantiranno la sicurezza in mare". Lo ha detto Volodymyr Zelensky a Kiev. "Poi c'è la questione del finanziamento del nostro esercito in termini di numeri e qualità".