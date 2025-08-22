Venerdì 22 Agosto 2025

Ultima ora
Zelensky, obiettivo arrivare a garanzie come l'articolo 5
22 ago 2025
Zelensky, obiettivo arrivare a garanzie come l'articolo 5

'Capire chi farà cosa in terra cielo e mare più i finanziamenti'

"Il nostro obiettivo generale è quello di arrivare insieme ai nostri partner a garanzie di sicurezza come l'articolo 5 della Nato, si tratta di garanzie davvero efficaci. Questo è il risultato che dobbiamo raggiungere affinché l'architettura sia assolutamente chiara: quali paesi ci aiuteranno sulla terraferma, quali nei cieli, quali garantiranno la sicurezza in mare". Lo ha detto Volodymyr Zelensky a Kiev. "Poi c'è la questione del finanziamento del nostro esercito in termini di numeri e qualità".

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Volodymyr ZelenskyNato