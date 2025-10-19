Zelensky, 'non daremo mai alla Russia alcuna ricompensa'

"Putin non può essere fermato con le parole: è necessaria la pressione." Il mondo vede che la Russia risponde con la forza, il che significa che la pace attraverso la forza può funzionare. L'Ucraina non concederà mai ai terroristi alcuna ricompensa per i loro crimini e contiamo sui nostri partner affinché mantengano questa posizione. Sono necessari passi decisivi da parte degli Stati Uniti, dell'Europa, dei Paesi del G20 e del G7. Le vite devono essere protette." Lo scrive su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, dopo che il Washington Post ha rivelato che il leader russo ha detto a Donald Trump di volere che Kiev ceda il Donetsk.