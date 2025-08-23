Domenica 17 Agosto 2025

È ora di sanzioni per Israele

Bruno Vespa
È ora di sanzioni per Israele
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Piante velenoseCorea del Nord UcrainaUcraina RussiaBimbo caduto da autoPensione a 64 anni
Acquista il giornale
Ultima oraZelensky, non cederemo la nostra terra agli occupanti
23 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Zelensky, non cederemo la nostra terra agli occupanti

Zelensky, non cederemo la nostra terra agli occupanti

Messaggio per la Giornata della bandiera nazionale

Messaggio per la Giornata della bandiera nazionale

Messaggio per la Giornata della bandiera nazionale

"Non cederemo la nostra terra agli occupanti": lo ha detto Volodymyr Zelensky in occasione della Giornata della bandiera nazionale, citato dai media di Kiev. "Questa bandiera è l'obiettivo e il sogno di molti dei nostri cittadini nei territori temporaneamente occupati dell'Ucraina. E loro custodiscono questa bandiera al sicuro, perché sanno: non cederemo la nostra terra all'occupante", ha detto il presidente. "Ringrazio tutti coloro che contribuiscono con la loro forza personale alla forza della nazione ucraina. E ricorderemo sempre i nostri eroi di epoche diverse, che hanno combattuto la libertà con la nostra bandiera in mano".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

UcrainaVolodymyr Zelensky