Sabato 6 Settembre 2025

Ostacolo alla pace

Bruno Vespa
Ostacolo alla pace
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Eredità ArmaniSinner Us OpenIsraele GazaDecaro PugliaVariante Stratus
Acquista il giornale
Ultima oraZelensky, 'non andrò a Mosca, Putin invece venga a Kiev'
6 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Zelensky, 'non andrò a Mosca, Putin invece venga a Kiev'

Zelensky, 'non andrò a Mosca, Putin invece venga a Kiev'

Il presidente ucraino lo dice esplicitamente in intervista a Abc

Il presidente ucraino lo dice esplicitamente in intervista a Abc

Il presidente ucraino lo dice esplicitamente in intervista a Abc

Volodymyr Zelensky per la prima volta ha esplicitamente respinto l'invito-sfida di Vladimir Putin ad andare a Mosca per un incontro faccia a faccia, affermando che semmai potrà essere il leader del Cremlino a "venire a Kiev". Il presidente ucraino lo ha dichiarato nel corso di un'intervista all'emittente americana Abc News.

Putin "può venire a Kiev", ha detto Zelensky. "Io non posso andare a Mosca quando il mio Paese è sotto attacco missilistico, ogni giorno. Non posso andare nella capitale di questo terrorista. Putin lo capisce", ha detto Zelensky all'intervistatrice di Abc, Martha Raddatz.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GuerraUcraina