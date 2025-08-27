Zelensky nomina ex vicepremier ambasciatrice Usa

Il presidente Volodymyr Zelenskyy ha firmato un decreto che nomina l'ex vicepremier per l'integrazione europea ed euro-atlantica Olga Stefanishyna ambasciatrice dell'Ucraina negli Stati Uniti. "Ho appena parlato con Olga Stefanishyna, ora nuova ambasciatrice dell'Ucraina negli Stati Uniti d'America", afferma il leader ucraino sui social. "La cosa più importante da fare è la piena attuazione di tutti gli accordi con Washington, i nostri accordi con il presidente Trump in particolare nel settore della difesa. Per molti versi, la garanzia a lungo termine della sicurezza dell'Ucraina dipende dalle relazioni con l'America", aggiunge.