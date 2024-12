Zelensky: nel 2025 l'Ucraina lotterà per la pace con la Russia

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che l'Ucraina dovrà lottare l'anno prossimo per rafforzare la propria posizione sia militarmente che in vista di eventuali colloqui per porre fine all'invasione russa durata tre anni. "Ogni giorno, nel prossimo anno, io e tutti noi dovremo lottare per un'Ucraina che sia abbastanza forte. Perché solo un'Ucraina di questo tipo è rispettata e ascoltata. Sia sul campo di battaglia che al tavolo dei negoziati", ha detto in un discorso alla nazione in occasione del nuovo anno.

Zelensky ha dichiarato che il suo Paese farà tutto il possibile per porre fine alla guerra con Mosca nel 2025 e fermare l'aggressione russa. "Che il 2025 sia il nostro anno. L'anno dell'Ucraina. Sappiamo che la pace non ci verrà regalata, ma faremo di tutto per fermare la Russia e porre fine alla guerra. Questo è ciò che ognuno di noi desidera".