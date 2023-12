Zelensky, negoziati UE per una vittoria Ucraina-Europa Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky commenta la decisione del Consiglio Europeo di aprire i negoziati di adesione con l'Ucraina come una vittoria per l'Ucraina, per tutta l'Europa e come una motivazione per rafforzare l'impegno.