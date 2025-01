Zelensky: Necessario coinvolgere l'Ucraina nei colloqui di pace con la Russia

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che gli alleati dovrebbero lavorare per determinare un formato per qualsiasi prossimo colloquio di pace con la Russia, e che Kiev deve essere coinvolta per negoziati di successo. "Capisco che i contatti possono essere in formati diversi, penso che dovremmo concentrarci su questo oggi", ha affermato, riferendosi a possibili negoziati che porterebbero a "una pace giusta", aggiungendo che "è impossibile escludere l'Ucraina da qualsiasi piattaforma negoziale", altrimenti non porterebbe "risultati reali".