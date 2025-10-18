Sabato 18 Ottobre 2025

I leader e le parole giuste

Piero Fachin
I leader e le parole giuste
18 ott 2025
Zelensky, 'Mosca teme Tomahawk, io realista su forniture'
18 ott 2025
Zelensky, 'Mosca teme Tomahawk, io realista su forniture'

'La Russia ha paura perchè è un'arma potente'

'La Russia ha paura perchè è un'arma potente'

'La Russia ha paura perchè è un'arma potente'

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che la Russia ha "paura" della potenziale consegna di missili Tomahawk statunitensi al suo Paese, affermando di essere "realista" sulla possibilità di ottenerli dopo l'incontro con Donald Trump. "Penso che la Russia abbia paura dei Tomahawk, davvero paura, perché è un'arma potente", ha detto Zelensky in una conferenza stampa. Alla domanda se sperasse di ricevere quest'arma, Zelensky ha risposto: "Sono realista".

