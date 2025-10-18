Zelensky, 'Mosca teme Tomahawk, io realista su forniture'

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che la Russia ha "paura" della potenziale consegna di missili Tomahawk statunitensi al suo Paese, affermando di essere "realista" sulla possibilità di ottenerli dopo l'incontro con Donald Trump. "Penso che la Russia abbia paura dei Tomahawk, davvero paura, perché è un'arma potente", ha detto Zelensky in una conferenza stampa. Alla domanda se sperasse di ricevere quest'arma, Zelensky ha risposto: "Sono realista".