Zelensky, 'Mosca mira deliberatamente a strutture grano'

"I terroristi russi hanno deliberatamente preso di mira le infrastrutture per il commercio del grano e ogni missile russo è un colpo non solo per l'Ucraina, ma per tutti coloro che nel mondo vogliono una vita normale e sicura". Lo ha scritto su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha dichiarato di aver "ascoltato le informazioni sugli attacchi russi notturni a Odessa e ad altre regioni". Durante l'attacco notturno nella regione di Odessa, "i razzi hanno colpito il terminal del grano e del petrolio e danneggiato i serbatoi e le attrezzature per il carico ed è scoppiato un incendio", aveva reso noto il portavoce del comando militare ucraino Sud, Vladyslav Nazarov, citato dall'emittente statale ucraina Suspilne.