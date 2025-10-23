Zelensky, 'l'Ue ci assicura aiuti finanziari per 2 anni'

L'Unione Europea ha assicurato che l'assistenza finanziaria all'Ucraina sarà mantenuta non solo il prossimo anno, ma anche nel 2027. Si tratta di una decisione importante e unanime. Abbiamo ottenuto il sostegno politico per quanto riguarda i beni russi congelati e il loro massimo utilizzo per difenderci dall'aggressione russa. La Commissione europea elaborerà tutti i dettagli necessari". Lo scrive su X Volodymyr Zelensky.