Giovedì 23 Ottobre 2025

Conte studia da leader di sinistra

23 ott 2025
Zelensky, 'l'Ue ci assicura aiuti finanziari per 2 anni'

'Abbiamo ottenuto il sostegno politico sui beni russi congelati'

L'Unione Europea ha assicurato che l'assistenza finanziaria all'Ucraina sarà mantenuta non solo il prossimo anno, ma anche nel 2027. Si tratta di una decisione importante e unanime. Abbiamo ottenuto il sostegno politico per quanto riguarda i beni russi congelati e il loro massimo utilizzo per difenderci dall'aggressione russa. La Commissione europea elaborerà tutti i dettagli necessari". Lo scrive su X Volodymyr Zelensky.

UcrainaUnione Europea