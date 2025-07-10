Zelensky, lieto se l'Italia investirà sulla nostra difesa

"Sono grato a Giorgia Meloni e all'Italia per la leadership nel sostenere l'Ucraina e per aver organizzato la grande Conferenza internazionale per la ripresa dell'Ucraina. Il livello di decisioni e incontri è davvero elevato. Insieme, stiamo rafforzando il futuro dell'Ucraina. La nostra priorità assoluta in questo momento è la difesa aerea e la produzione di droni, in particolare intercettori. Saremmo lieti di vedere investimenti italiani in tutto ciò che protegge le vite in Ucraina oggi e contribuirà a salvaguardare l'Italia domani". Lo scrive su X Volodymyr Zelensky.