Sabato 11 Ottobre 2025

Il Nobel un colpo alle dittature

Carmine Pinto
Il Nobel un colpo alle dittature
Ultima ora
Zelensky, lieto se l'Italia investirà sulla nostra difesa
10 lug 2025
Zelensky, lieto se l'Italia investirà sulla nostra difesa

'Grato a Meloni per la leadership nel sostegno all'Ucraina'

"Sono grato a Giorgia Meloni e all'Italia per la leadership nel sostenere l'Ucraina e per aver organizzato la grande Conferenza internazionale per la ripresa dell'Ucraina. Il livello di decisioni e incontri è davvero elevato. Insieme, stiamo rafforzando il futuro dell'Ucraina. La nostra priorità assoluta in questo momento è la difesa aerea e la produzione di droni, in particolare intercettori. Saremmo lieti di vedere investimenti italiani in tutto ciò che protegge le vite in Ucraina oggi e contribuirà a salvaguardare l'Italia domani". Lo scrive su X Volodymyr Zelensky.

