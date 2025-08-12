Martedì 12 Agosto 2025

Leo Turrini
Griglia invertita? Andiamoci piano
Ultima oraZelensky, l'esercito russo prepara nuove offensive
12 ago 2025
Zelensky, l'esercito russo prepara nuove offensive

Ringrazio leader Ue, sostegno a Trump,definire insieme posizioni

"Vediamo che l'esercito russo non si sta preparando a porre fine alla guerra. Al contrario, sta compiendo movimenti che indicano la preparazione per nuove operazioni offensive". Lo ha detto Volodymyr Zelensky in un post su X. "Le questioni relative alla sicurezza dell'Ucraina e dell'Europa vengono discusse da tutti noi insieme", ha affermato, ringraziando i "leader europei per il loro chiaro sostegno". Allo stesso modo, "sosteniamo tutti la determinazione del presidente Trump e insieme dobbiamo definire posizioni che non consentano alla Russia di ingannare il mondo ancora una volta".

