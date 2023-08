Zelensky, la Grecia addestrerà i piloti ucraini di F-16

"Oggi abbiamo un risultato importante per la coalizione dell'aviazione. La Grecia parteciperà all'addestramento dei nostri piloti sull'F-16. Grazie per questa offerta". Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in conferenza stampa ad Atene con il premier greco Kyriakos Mitsotakis, secondo quanto riportato da Rbc Ukraine. "Oggi abbiamo discusso diversi argomenti prioritari con il premier greco. L'ho informato sulla situazione sul campo di battaglia, sugli attacchi dei terroristi russi e sulle nostre opportunità per ripristinare la sicurezza globale e l'integrità territoriale del nostro stato", ha detto Zelensky.