Zelensky, 'la Crimea va liberata, è parte di nostra anima'

"La Crimea non è solo un territorio. È una parte della nostra anima, una terra dove il nostro popolo ha vissuto in pace e armonia con la propria cultura, lingua e tradizioni. Non stiamo solo lottando per il ritorno della Crimea: stiamo lottando per il ripristino della giustizia, per l'opportunità che ogni crimeano torni a casa, nella sua Crimea, libero dalla Russia e dalla paura": lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Oggi, nell'ambito del quarto vertice della Piattaforma internazionale della Crimea, inauguriamo un memoriale nazionale ucraino per commemorare la tragedia del popolo tataro di Crimea - prosegue -. E un giorno, un monumento simile apparirà sicuramente nella nostra Crimea libera". "Siamo fiduciosi che la Crimea sarà libera. Questo è il nostro compito comune e tutto il mondo è con l'Ucraina in questa lotta", conclude il messaggio.