Zelensky: Kiev rifiuta negoziati bilaterali sull'Ucraina senza la sua presenza

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky afferma che Kiev non accetterà "alcun negoziato bilaterale sull'Ucraina senza di noi". Il leader ucraino ha parlato durante la visita alla centrale nucleare di Khmelnytskyi, come riporta Ukrainska Pravda.

"Come paese indipendente, semplicemente non saremo in grado di accettare alcun accordo senza di noi. Lo sto dicendo molto chiaramente ai nostri partner. Qualsiasi negoziato bilaterale sull'Ucraina - non sto parlando di altri argomenti, qui sono liberi - non accetteremo alcun negoziato bilaterale sull'Ucraina senza di noi", ha detto Zelensky.