Zelensky, 'incontro significativo con Biden a Vilnius'

"Un incontro significativo e forte con il presidente degli Stati Uniti Joseph Biden a Vilnius". Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha definito così su Telegram il colloquio avuto con il suo omologo americano in occasione del vertice Nato di Vilnius. Zelensky ha parlato del dialogo avuto con Biden sulla "situazione in prima linea", ma anche a proposito "dell'ulteriore cooperazione a lungo termine in materia di difesa" e dei "processi interni alla Russia alla luce dei recenti eventi". Il presidente ucraino ha dichiarato di "apprezzare enormemente" che "gli Stati Uniti sono stati al fianco dell'Ucraina per tutta la durata della nostra difesa contro le aggressioni". Per questo motivo, ha ringraziato "personalmente" il presidente Biden, il Congresso e il popolo americano "per l'assistenza di vitale importanza - militare, finanziaria, politica - fornita all'Ucraina dall'inizio dell'invasione su larga scala della Russia".