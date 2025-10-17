Venerdì 17 Ottobre 2025

Zelensky, incontrati fabbricanti Usa di Tomahawk e Patriot

'Abbiamo discusso della capacità produttiva di Raytheon'

'Abbiamo discusso della capacità produttiva di Raytheon'

'Abbiamo discusso della capacità produttiva di Raytheon'

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di aver incontrato i funzionari di un'azienda statunitense che produce i missili Tomahawk e i sistemi Patriot che Kiev ha richiesto per potenziare le difese contro la Russia. "Abbiamo discusso della capacità produttiva di Raytheon, delle potenziali vie di cooperazione per rafforzare la difesa aerea e le capacità a lungo raggio dell'Ucraina e delle prospettive di una produzione congiunta ucraino-americana", ha dichiarato Zelensky sui social media.

GuerraUcraina