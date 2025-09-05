Venerdì 5 Settembre 2025

Corpo a corpo con sfumature

Zelensky, 'importante che garanzie sicurezza inizino subito'

Garanzie promesse da 26 volenterosi sono importante passo avanti

E' importante che le garanzie di sicurezza promesse a Kiev dai Paesi della coalizione dei volenterosi scattino subito, "senza attendere la fine dei combattimenti": lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, intervenuto in video al Forum economico di Cernobbio. Zelensky ha poi detto che le garanzie sono anche di carattere economico, ringraziando i 26 Paesi che si sono detti disponibili ad appoggiare la sicurezza dell'Ucraina, parlando di "importante passo avanti".

Sulle "garanzie di sicurezza per l'Ucraina, ci sono già 45 Paesi nella coalizione, e 26 di loro sono pronti ad aiutare con un reale sostegno alla sicurezza. Questo è un grande cambiamento. Si tratta di Paesi forti, tra cui l'Italia, e il Presidente Trump ha confermato che l'America è pronta a partecipare", ha quindi detto Zelensky in apertura del Forum di Cernobbio. "Putin non vuole chiudere la guerra ma se la pressione aumenterà, forse lo spingerà a farlo. Nessuno si fida, nessuno si fida dei russi ma non è questione di fiducia, bisogna far finire la guerra e abbiamo bisogno di Usa, Europa e dei Paesi del Sud globale che purtroppo ad oggi non sono coinvolti ma ci lavoreremo".

© Riproduzione riservata

