Zelensky, grazie al Papa,è Mosca che respinge sua proposta

"Grati per l'incontro e la conversazione molto approfondita con Papa Leone XIV. Apprezziamo tutto il sostegno e ogni preghiera per la pace in Ucraina. La proposta di incontri in Vaticano per fermare l'aggressione russa e raggiungere una pace stabile, duratura e autentica rimane aperta e pienamente possibile. Per ora, solo Mosca sta respingendo questa proposta, così come tutte le altre proposte di pace". Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Telegram dopo l'incontro con papa Leone.

"Continueremo - sostiene il leader ucraino - a costruire una solidarietà globale affinché la diplomazia possa continuare a funzionare".

"Ho ringraziato - aggiunge Zelensky - in particolare il Papa per il suo sostegno ai bambini ucraini, in particolare a quelli rimpatriati dalle carceri russe. I bambini ucraini hanno l'opportunità di riabilitarsi e riposare in Italia, e tale ospitalità è estremamente importante. Oggi abbiamo discusso degli ulteriori sforzi del Vaticano per il rimpatrio dei bambini ucraini rapiti dalla Russia.