Venerdì 8 Agosto 2025

Il dovere della speranza

Raffaele Marmo
Il dovere della speranza
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Trump PutinOccupazione GazaWest NileTraffico oggiLudovico Peregrini
Acquista il giornale
Ultima oraZelensky, 'grazie ad alleati, fine guerra sia giusta'
10 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Zelensky, 'grazie ad alleati, fine guerra sia giusta'

Zelensky, 'grazie ad alleati, fine guerra sia giusta'

'Kiev apprezza e sostiene dichiarazione leader europei'

'Kiev apprezza e sostiene dichiarazione leader europei'

'Kiev apprezza e sostiene dichiarazione leader europei'

"La fine della guerra deve essere giusta e sono grato a tutti coloro che ora sono al fianco dell'Ucraina e del nostro popolo per la pace in Ucraina, che difende gli interessi vitali dei nostri popoli europei in materia di sicurezza": così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "L'Ucraina apprezza e sostiene pienamente la dichiarazione del presidente (francese) Macron, del presidente del Consiglio dei ministri Meloni, del cancelliere (tedesco) Merz, del premier (polacco) Tusk, del premier (britannico) Starmer, della presidente (della Commissione Ue) Ursula von der Leyen e del presidente (finlandese) Stubb sulla pace per l'Ucraina"

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GuerraUcraina