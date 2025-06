Zelensky e Trump al G7: focus sull'acquisto di armi statunitensi

Volodymyr Zelensky ha reso noto che discuterà dell'acquisto di armi statunitensi con Donald Trump al vertice del G7, specificando che gli aiuti militari statunitensi non sono all'ordine del giorno del confronto. "Oggi non stiamo parlando con l'America di nuovi aiuti. Anzi, uno dei temi che discuterò con il presidente Trump durante l'incontro è il pacchetto di difesa che l'Ucraina è pronta ad acquistare", ha dichiarato il presidente ucraino durante una visita a Vienna, da dove si recherà in Canada per partecipare al summit del G7.