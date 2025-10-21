Martedì 21 Ottobre 2025

Stop ai barbari della domenica

Matteo Massi
Stop ai barbari della domenica
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sarkozy in carcereTifosi Napoli arrestatiManovra 2026Sciopero oggiBtp Valore
Acquista il giornale
Ultima oraZelensky e leader Ue, 'confini non si cambiano con forza'
21 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Zelensky e leader Ue, 'confini non si cambiano con forza'

Zelensky e leader Ue, 'confini non si cambiano con forza'

Tra i firmatari Italia, Francia, Germania e i vertici comunitari

Tra i firmatari Italia, Francia, Germania e i vertici comunitari

Tra i firmatari Italia, Francia, Germania e i vertici comunitari

Siamo tutti uniti nel desiderio di una pace giusta e duratura, che il popolo ucraino merita. Sosteniamo con forza la posizione del presidente Trump secondo cui i combattimenti devono cessare immediatamente e l'attuale linea di contatto deve essere il punto di partenza dei negoziati. Rimaniamo fedeli al principio secondo cui i confini internazionali non devono essere modificati con la forza." Lo dichiarano in un join statement i vertici Ue, Volodymyr Zelensky e i leader di Gran Bretagna, Francia, Italia, Finlandia, Danimarca, Norvegia, Polonia e Germania.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GuerraUcraina