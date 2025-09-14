Zelensky, drone russo ha invaso spazio aereo romeno per 10 km

"La Romania ha fatto decollare aerei da combattimento a causa di un drone russo che ha invaso il suo spazio aereo. Secondo i dati attuali, il drone è penetrato nel territorio rumeno a una distanza di circa 10 chilometri e ha operato nello spazio aereo di un paese della Nato per circa 50 minuti. Anche oggi la Polonia ha lanciato una risposta militare alla minaccia dei droni d'attacco russi" ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Telegram.

Il presidente ha inoltre aggiunto che, secondo le informazioni preliminari, ieri la Russia ha utilizzato lo spazio aereo bielorusso per entrare nello spazio aereo ucraino in direzione di Volinia. "L'esercito russo sa esattamente dove sono diretti i suoi droni e per quanto tempo possono rimanere in volo. Le rotte sono sempre calcolate. Non può trattarsi di un incidente, di un errore o delle azioni dilettantistiche di qualche comandante di livello inferiore. Questa è un'evidente espansione della guerra da parte della Russia, ed è esattamente ciò che sta facendo. Prima piccoli passi e, alla fine, grandi perdite", ha sottolineato Zelensky.