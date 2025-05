Zelensky discute con la Norvegia per una pace duratura e sostegno finanziario

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato su X di avere "parlato con il primo ministro norvegese Jonas Gahr St›re" con il quale ha "condiviso i dettagli della conversazione di ieri con il presidente Trump e i leader europei. È importante per noi che tutti i partner abbiano le informazioni necessarie e una piena comprensione della situazione. La Norvegia, da parte sua, è pronta a contribuire al raggiungimento di una pace giusta e duratura. Apprezziamo profondamente tutti gli sforzi volti a porre fine a questa guerra e alle uccisioni di persone".

Zelensky ha poi condiviso con il premier norvegese "i dettagli dell'incontro a Kiev con il principe ereditario Haakon e il ministro dell'Energia norvegese. È stata una conversazione proficua e abbiamo ricevuto un importante segnale di sostegno dal governo".

"Abbiamo inoltre discusso di molte questioni chiave della nostra cooperazione bilaterale. Ho ringraziato la Norvegia per il suo sostegno finanziario: quest'anno riceveremo quasi 8 miliardi di dollari. Abbiamo discusso della possibilità di aumentare la quota di questo importo per la produzione di droni in Ucraina", ha infine spiegato.