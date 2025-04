Zelensky denuncia: "La Cina fornisce armi alla Russia nella guerra contro l'Ucraina"

"La Cina fornisce armi alla Russia per la sua guerra contro l'Ucraina. Kiev ha ricevuto informazioni rilevanti in merito alla loro cooperazione". Lo ha affermato il presidente ucriano Volodyymyr Zelensky come riporta Rbc-Ucraina. "Informazioni importanti, non proprio piacevoli. Finalmente abbiamo ricevuto informazioni dall'intelligence che la Cina sta fornendo armi alla Federazione Russa", in particolare "polvere da sparo e artiglieria", ha detto Zelensky.