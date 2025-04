Zelensky denuncia attacco di droni russi in Ucraina durante la Pasqua

Quanto all'ennesimo tentativo di Putin di giocare con le vite umane, in questo momento gli allarmi antiaerei si stanno diffondendo in tutta l'Ucraina. Alle 17:15, droni d'attacco russi sono stati rilevati nei nostri cieli. La difesa aerea e l'aviazione ucraine hanno già iniziato a lavorare per proteggerci. I droni Shahed nei nostri cieli rivelano il vero atteggiamento di Putin nei confronti della Pasqua e della vita umana". Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo che il presidente russo ha annunciato una tregua dalle ostilità in occasione della Pasqua.