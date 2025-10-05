Zelensky, dall'Occidente manca una risposta degna a Putin

"Sfortunatamente, non c'è stata una risposta forte e degna da parte del mondo a tutto ciò che sta accadendo, alla portata e all'audacia in costante crescita degli attacchi" russi in Ucraina. "È esattamente per questo che Putin agisce in questo modo: si limita a prendere in giro l'Occidente, il suo silenzio e la mancanza di azioni decise in risposta". Lo afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un discorso video in cui ricorda che 5 persone sono morte nei raid notturni e 18 sono rimaste ferite e sottolinea che Mosca punta a distruggere le infrastrutture civili ucraine in vista dell'inverno.

"La Russia ha respinto ogni proposta di fermare la guerra o almeno di bloccare gli attacchi. La Russia sta apertamente cercando di distruggere le nostre infrastrutture civili in questo momento, prima dell'inverno: le nostre infrastrutture del gas, la nostra produzione e trasmissione di energia. Nessuna vera reazione da parte del mondo. Combatteremo affinché il mondo non rimanga in silenzio e affinché la Russia percepisca la risposta", ha sottolineato Zelensky ribadendo che "ogni missile russo e ogni drone d'attacco russo contiene anche componenti che vengono ancora forniti alla Russia da paesi occidentali e da vari paesi vicini alla Russia".

"Un singolo missile russo Kinzhal contiene 96 componenti di fabbricazione estera, molti dei quali veramente critici che la Russia non produce in proprio. I quasi 500 droni utilizzati dai russi durante la notte contengono oltre 100.000 componenti di fabbricazione estera. Tra i produttori ci sono aziende provenienti da Stati Uniti, Cina, Taiwan, Regno Unito, Germania, Svizzera, Giappone, Repubblica di Corea e Paesi Bassi. Ci sono progetti che coinvolgono più paesi. Tutto questo deve essere fermato", ha detto il presidente ucraino.

"La prossima settimana è prevista una riunione dei coordinatori delle sanzioni del G7 e i nostri partner hanno già ricevuto tutte le nostre proposte sulle sanzioni e sulla limitazione dei progetti di fornitura. I materiali sono stati forniti, ora servono delle decisioni. Stiamo anche preparando le nostre nuove sanzioni, sia contro coloro che ora lavorano per la Russia, per la sua guerra, sia contro coloro che stanno cercando di indebolire l'Ucraina in questo momento", ha aggiunto Zelensky.