Zelensky, da Mosca non vedo concessioni nei colloqui pace

"Per quanto riguarda le concessioni della Russia, non ne so nulla. Non credo che le cose dette dalla parte russa, ovvero che sono pronti a non continuare a occupare l'Ucraina, siano concessioni. Non credo che siano concessioni il fatto che ci stanno offrendo di ritirarci da territori che la Russia non controlla". Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky citato da Ukrainska Pravda.

Zelensky ha aggiunto che la tempistica dell'incontro tra i leader dipende esclusivamente da Russia e Usa. "Perché sono stati gli Stati Uniti a proporre, lo ricordo, il 7 marzo un cessate il fuoco. Noi lo abbiamo sostenuto", ha spiegato.