"Contiamo sul continuo sostegno degli Usa, perché ha certi mezzi che l'Europa non ha, come i missili Patriot". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel corso della visita ad Aarhus. "Presto, in questi giorni, avrò un colloquio con Donald Trump a proposito", ha aggiunto precisando di contare anche sulla "produzione locale in Ucraina".