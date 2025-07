Zelensky, con Trump stiamo valutando mega accordo su droni

Donald Trump e Volodymyr Zelensky stanno valutando un "mega accordo" che vedrebbe gli Stati Uniti acquistare droni ucraini testati sul campo di battaglia in cambio dell'acquisto da parte di Kiev di una serie di armi dagli Stati Uniti: lo ha rivelato il presidente ucraino in una intervista al New York Post. Zelensky ha raccontato che i suoi ultimi colloqui con Trump si sono concentrati su un accordo rivoluzionario che vedrebbe Stati Uniti e Ucraina sostenere reciprocamente la tecnologia aerea, con Kiev che si offre di condividere tutto ciò che ha imparato sulla guerra moderna nel conflitto triennale con la Russia.