Zelensky, con Erdogan sforzi per riattivare accordo grano

"Ho avuto una conversazione telefonica con il presidente della Turchia Erdogan. Ho ringraziato il mio collega per il fruttuoso incontro a Istanbul il 7 luglio e la posizione di principio turca riguardo all'Ucraina nella Nato. Abbiamo coordinato gli sforzi per ripristinare il funzionamento dell'iniziativa sul grano del Mar Nero. A causa delle azioni della Russia, il mondo è di nuovo sull'orlo di una crisi alimentare. Un totale di 400 milioni di persone in molti Paesi dell'Africa e dell'Asia sono a rischio di fame. Insieme, dobbiamo evitare una crisi alimentare globale". Lo scrive su Twitter il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.