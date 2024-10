Zelensky, 'circa 12.000 soldati nordcoreani presto in Russia'

Circa 12.000 soldati nordcoreani saranno "presto" in Russia per l'addestramento. Lo ha detto oggi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che si aspetta di vederli poi sul campo di battaglia in Ucraina. "Ci sono già 3.000 soldati nordcoreani sul territorio russo. Secondo i nostri servizi di intelligence saranno presto 12.000", ha detto durante un vertice in Islanda con i leader dei Paesi nordici, denunciando una nuova "escalation" del conflitto.