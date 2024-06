Zelensky, Cina lavora al fallimento della conferenza in Svizzera

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato la Cina di aiutare la Russia a far fallire il vertice di pace in Svizzera del 15-16 giugno prossimi. "La Russia, sfruttando l'influenza cinese nella regione, utilizzando anche i diplomatici cinesi, fa di tutto per sabotare il vertice di pace", ha detto Zelensky nel corso della conferenza stampa seguita al suo discorso allo Shangri-La Dialogue di Singapore. Zelensky ha affermato che l'Ucraina ha le prove secondo cui Pechino sta aiutando gli sforzi bellici della Russia, nonostante il presidente Xi Jinping gli avesse promesso un anno fa che Pechino non sarebbe stata coinvolta.