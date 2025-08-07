Giovedì 7 Agosto 2025

I sogni di Cartier in mostra

I sogni di Cartier in mostra
Zelensky chiede faccia a faccia con Putin per fine guerra
7 ago 2025
Zelensky chiede faccia a faccia con Putin per fine guerra

Dopo i colloqui dell'inviato Usa Witkoff a Mosca

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto un incontro faccia a faccia con Vladimir Putin per porre fine alla guerra, dopo che l'inviato speciale di Donald Trump ha avuto colloqui con il leader russo a Mosca. "In Ucraina abbiamo ripetutamente affermato che trovare soluzioni concrete può essere davvero efficace parlarsi a livello di leader. È necessario stabilire i tempi per un simile incontro e la gamma di questioni da affrontare", ha scritto Zelensky sui social media, il giorno dopo aver parlato con il presidente degli Stati Uniti, che ha affermato di poter incontrare Putin "molto presto".

