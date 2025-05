Zelensky chiede agli USA sanzioni più dure contro Putin se rifiuta incontro in Turchia

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha esortato gli Stati Uniti a imporre a Mosca il pacchetto di sanzioni più incisivo di sempre se il presidente russo Vladimir Putin respingerà la richiesta di un incontro in Turchia questa settimana. "Questo dovrebbe essere il pacchetto di sanzioni più forte", ha detto Zelensky ai giornalisti a Kiev, aggiungendo che il rifiuto di Putin all'incontro sarebbe un "chiaro segnale che non vogliono e non hanno intenzione di porre fine alla guerra".