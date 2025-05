Zelensky celebra la Giornata delle Forze per le Operazioni Speciali

"D'ora in poi, ogni anno il 27 maggio celebreremo la Giornata delle Forze per le Operazioni Speciali, una data che risale al 2014, quando proprio in questo giorno le forze speciali, insieme ai colleghi di altre unità, liberarono il nuovo terminal dell'aeroporto di Donetsk e vi issarono la bandiera ucraina": lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

"Il lavoro dei soldati non è pubblicizzato, ma spesso è decisivo: azioni precise e chiare dietro le linee nemiche, battaglie più accese su tutti i fronti, attacchi devastanti alle infrastrutture critiche nemiche - prosegue -. Grazie per la vostra forza, affidabilità e professionalità. Congratulazioni per la vostra giornata professionale. Gloria all'Ucraina!".