Zelensky, buon dialogo con Trump su Patriot,c'è uno schema

"Con il Presidente Trump abbiamo un dialogo che posso definire positivo sui sistemi Patriot. Noi abbiamo fatto una richiesta, 10 sistemi, di questo si sta parlando, e il volume appropriato di missili per alimentarli. La Germania ha detto che può pagare, e c'è un accordo, quindi desidera pagare per due sistemi. Poi quattro da parte della Norvegia e poi ci sono degli accordi bilaterali". Lo ha detto Volodymyr Zelensky descrivendo quello che ha definito uno "schema di finanziamento dei sistemi americani Patriot in questo momento".
