Zelensky, avanziamo 1-3 km a Kursk, presi due insediamenti

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che le forze di Kiev hanno compiuto piccole avanzate nella regione russa di Kursk, più di due settimane dopo aver lanciato la loro incursione a sorpresa. "Ho appena parlato con il comandante in capo Oleksandr Syrsky e c'è un'avanzata delle nostre truppe nella regione di Kursk. Da uno a tre chilometri. Altri due insediamenti sono stati presi sotto controllo", ha detto Zelensky nel suo discorso serale, aggiungendo che "sono in corso azioni attive in un altro insediamento".