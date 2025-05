Zelensky auspica maggiore leadership tedesca con Merz cancelliere

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky spera in una "maggiore leadership tedesca" in Occidente dopo l'elezione di Friedrich Merz come cancelliere. "Mi congratulo sinceramente - scrive il leader ucraino su X -. L'Ucraina è profondamente grata per il sostegno della Germania e del suo popolo. Il vostro aiuto ha salvato migliaia e migliaia di vite ucraine. Ci auguriamo sinceramente che la Germania diventi ancora più forte e che vedremo una maggiore leadership tedesca negli affari europei e transatlantici. Questo è particolarmente importante, visto il futuro dell'Europa in gioco, e dipenderà dalla nostra unità".